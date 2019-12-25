Ладожский мост на трассе Р-21 полностью перекроют для диагностики конструкций

Водителей просят учитывать временное ограничение при планировании маршрутов и пользоваться альтернативными путями объезда.

В ночь на 10 сентября движение по федеральной трассе Р-21 "Кола" через Ладожский мост в Кировском районе Ленинградской области будет полностью остановлено. Ограничение продлится два часа – с 00:30 до 02:30. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", перекрытие необходимо для проведения планово-предупредительных работ. Чтобы снять динамические нагрузки с неразводного металлического пролетного строения, дорожникам потребуется провести геодезическую съемку положения ортотропной плиты.

Начальник территориального ситуационного центра управления Илья Пузыревский уточнил, что диагностика необходима из-за выявленных ранее дефектов несущих конструкций моста. Эти мероприятия направлены на устранение повреждений и продление срока службы переправы.

Водителей просят учитывать временное ограничение при планировании маршрутов и пользоваться альтернативными путями объезда. Стоит отметить, что ремонт на объекте продолжается с января 2026 года, а в августе на подъездах к мосту уже велись работы по ликвидации колейности.

Ранее мы сообщили о том, что в районе Выборгского шоссе закроют съезд с КАД в ночь на 8 сентября.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"