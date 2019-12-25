В районе Выборгского шоссе закроют съезд с КАД в ночь на 8 сентября

Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности при монтаже шумозащитных экранов и продлится с 22:00 до 06:00.

В ночь с 7 на 8 сентября водителей, движущихся по Кольцевой автодороге, ожидают временные неудобства. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на 18-м километре трассы будет полностью перекрыт съезд №2 в сторону развязки с Выборгским шоссе.

Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности при монтаже шумозащитных экранов и продлится с 22:00 до 06:00. Чтобы обозначить зону проведения работ, дорожные службы установят водоналивные барьеры, предупреждающие знаки и световую сигнализацию.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут. Для объезда закрытого съезда необходимо воспользоваться разворотной петлей на 17-м километре внешнего кольца КАД (в районе складов временного хранения ООО "Парголовский ТЛК"), вернуться назад и выбрать альтернативный путь следования.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД в районе Мурино восстанавливают дорогу после провала.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"