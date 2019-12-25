На КАД в районе Мурино восстанавливают дорогу после провала

Дорожники уложили три слоя асфальтобетона.

На 32-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги в районе Мурино продолжаются аварийно-восстановительные работы. Напомним, 4 сентября из-за сильных дождей поверхностные воды просочились в основание дороги. Это подмыли земляное полотно и привело к образованию локального провала на проезжей части.

К вечеру субботы, 6 сентября, ремонт полотна был полностью завершен. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, дорожники уложили три слоя асфальтобетона.

Полосы движения будут закрыты на период стабилизации асфальтобетона. Ограничения для автомобилистов остаются в силе с момента обнаружения дефекта:.С 14:00 4 сентября: перекрыты третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах: введен лимит скорости до 50 км/ч.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать задержки при движении по внешнему кольцу КАД в этом районе. Работы по стабилизации покрытия продлятся до полного набора прочности нового асфальта.

Ранее мы сообщили о том, что дорожные службы выходят на "Колу", "Россию" и "Скандинавию" 5 сентября.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"