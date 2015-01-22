Дорожные службы выходят на "Колу", "Россию" и "Скандинавию" 5 сентября

Водителей предупредили о сужении проезда на семи федеральных трассах.

В субботу, 5 сентября, на федеральных трассах Ленинградской области вводятся временные ограничения движения. В связи с проведением дорожных работ на отдельных участках будет сужена проезжая часть и ограничена скорость. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" ограничения введут на участках с 12-го по 260-й километр в оба направления, а также на 22-м и 53-м километрах в сторону Петербурга. На М-10 "Россия" работы пройдут на отрезке с 593-го по 674-й километр. На А-120 и А-114 запланированы мойка, очистка, ремонт и установка знаков на километрах 106–149 и 331–531 соответственно.

На трассе А-181 "Скандинавия" специалисты будут косить траву, очищать покрытие от пыли и грязи, мыть барьерное ограждение и ликвидировать деформации асфальта. Работы пройдут на участках 47–100, 100–135 и 115-й километр в сторону Петербурга. На развязке у 145-го километра введут реверсивное движение.

На А-181 "Магистральная" устранят деформации и прольют швы покрытия на 0–55 километрах. На трассе А-121 "Сортавала" ограничения затронут участки 0–78 километров: здесь будут убирать мусор, ремонтировать знаки, ликвидировать деформации, заливать трещины и очищать остановки и площадки отдыха.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)