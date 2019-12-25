Водителей Ленобласти предупредили о сюрпризах на дороге после заморозков

Синоптики обещают единственную холодную ночь с последующим теплом.

На вторую неделю сентября в европейской части России пришло похолодание. В Ленинградской области в ночь на вторник ожидается снижение температуры до +1 градуса, особенно это касается восточных районов. Более пессимистичный прогноз даёт ФКУ Упрдор "Северо‑Запад", где предвещают заморозки до –1 градуса. Это создаст риск гололедицы на дорожном покрытии, в связи с чем водителей призывают к повышенной осторожности.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём блоге отметил, что столь низкая ночная температура будет единственной в ближайшие дни. Уже со вторника и в среду днём воздух прогреется до +20…+23 градусов, что является довольно тёплым показателем для осени.

Причиной таких перепадов служат циклоны – центр одного из них, влияющего на регион в понедельник, находится в Архангельской области. Похолодание также затронет Тверскую, Псковскую, Новгородскую и Калужскую области, где температура может опуститься до нуля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обойдется без осадков.

Фото: Piter.TV