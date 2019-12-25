Южная широтная магистраль в Петербурге готова на 75%

Завершат все работы в следующем году.

В Петербурге продолжается строительство Южной широтной магистрали. Общая готовность объекта достигла 75%, рассказали в пресс-службе Смольного 20 августа.

На трассе возвели три развязки с путепроводами над Витебским и Балтийским направлениями железной дороги и в створе Петербургского шоссе. Сейчас специалисты приступили к финальному этапу асфальтирования основного хода, верхний слой покрытия частично уложен.

Также ведется обустройство будущей автодороги элементами, которые обеспечат безопасность дорожного движения: это светофоры, освещение и дорожные знаки. Заключительный этап – нанесение разметки и велодорожки.

Участок протяженностью 7 километров будет иметь до шести полос и соединять Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. ЮШМ разгрузит КАД и сократит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Завершат все работы в следующем году.

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Фото: пресс-служба Смольного