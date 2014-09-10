На внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы с 14 октября

Будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что в период с 14 по 20 октября будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части, из-за этого перестанут быть доступными вторая и третья полосы. По первой введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 83 по 80 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй и третьей полосах. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 9 октября движение ограничат в Василеостровском и Выборгском районах.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"