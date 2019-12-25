С 9 октября движение ограничат в Василеостровском и Выборгском районах

В этих районах будут ремонтировать дороги.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга рассказали об ограничениях для автомобилистов, которые введут с 9 октября.

В Василеостровском районе с 9 по 10 октября будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего затруднится проезд по 14-й и 15-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием движения по 15-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к набережной Лейтенанта Шмидта. А в Выборгском районе с 9 по 10 октября по этой же причине перекроют проезд по боковому проезду Суздальского проспекта от Выборгского шоссе до улицы Жени Егоровой.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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