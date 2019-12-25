На трассе "Кола" 8 октября разведут Ладожский мост

Планируется проход яхты "Александра".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти 8 октября на 45 минут перекроют движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мера необходима из-за разводки Ладожского моста с 10:00 до 10:45. Планируется проход яхты "Александра" с максимальным высотным габаритом 18,5 метров.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт". <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"