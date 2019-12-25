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На КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу
Сегодня, 9:52
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На КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу

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На участке с 4 октября по 15 ноября будут проводить дорожные работы.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На участке с 4 октября по 15 ноября будут проводить дорожные работы. По второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. 

В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по строительству технологического разворота на 16-м километре внешнего кольца КАД. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 5 октября движение ограничат в трех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад петербурга, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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