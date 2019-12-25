На КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На участке с 4 октября по 15 ноября будут проводить дорожные работы. По второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по строительству технологического разворота на 16-м километре внешнего кольца КАД.
Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Ранее на Piter.TV: с 5 октября движение ограничат в трех районах Петербурга.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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