На КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу

На участке с 4 октября по 15 ноября будут проводить дорожные работы.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 4 октября по 15 ноября будут проводить дорожные работы. По второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по строительству технологического разворота на 16-м километре внешнего кольца КАД. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 5 октября движение ограничат в трех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"