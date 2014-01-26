С 5 октября движение ограничат в трех районах Петербурга

Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала об ограничениях для автомобилистов, которые введут с 5 октября.

В Адмиралтейском районе 5 октября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому закрывается проезд по Галерной улице у площади Труда. А в Василеостровском районе по этой же причине с 5 по 6 октября ограничат движение по 14-15-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием по 15-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к набережной Лейтенанта Шмидта.

В Пушкинском районе также планируется ремонт дороги, из-за чего с 5 по 13 октября ограничат проезд в Шушарах по путепроводу №1 через Московское шоссе около Колпинского шоссе, а 5 октября с 00:00 до 05:59 перекроют движение на этом же участке.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 4 октября в Петербурге вводятся новые ограничения для автомобилистов.

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