С 4 октября в Петербурге вводятся новые ограничения для автомобилистов

Ограничения будут действовать в пяти районах.

В Петербурге с 4 октября введут временные ограничения для автомобилистов, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Выборгском районе 4 октября из-за ремонта дорожного покрытия закроют проезд по улице Симонова у пересечения с Суздальским проспектом. А в Курортном районе с 22:00 4 октября по 06:30 5 октября и с 22:00 5 октября по 06:30 6 октября по этой же причине ограничат движение по Скандинавскому шоссе в Белоострове от Западного скоростного диаметра (ЗСД) до Зеленогорского шоссе, с закрытием проезда по Скандинавскому шоссе в направлении от ЗСД к Зеленогорскому шоссе.

В Невском районе с 4 по 15 октября будут реконструировать водопровод, поэтому закроют движение по улице Лопатина от проспекта Солидарности до улицы Подвойского, а ограничат – по проспекту Солидарности около улицы Лопатина.

В Петроградском районе с 4 по 10 октября планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, из-за чего затруднится движение по Аптекарской набережной у дома 3 по Инструментальной улице. Также с 4 октября по 11 апреля 2025 года по этой же причине ограничат проезд по улице Чапыгина от Уфимской улицы до Каменноостровского проспекта.

А в Петродворцовом районе из-за реконструкции водопровода с 4 по 7 октября затруднится проезд по Ботанической улице в Петергофе от Старо-Гостилицкого шоссе до Чичеринской улицы, включая перекресток с Чичеринской улицей, с закрытием движения по Ботанической улице в направлении от Старо-Гостилицкого шоссе к Чичеринской улице и закрытием левого поворота с Ботанической улицы на Чичеринскую улицу в сторону Гостилицкого шоссе.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 3 октября ограничения для автомобилистов вводятся в четырех районах Петербурга.

Фото: pxhere