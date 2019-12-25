С 3 октября ограничения для автомобилистов вводятся в четырех районах Петербурга

Кроме того, на некоторых участках перекроют проезд.

С 3 октября движение автомобилистов ограничат в четырех районах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Колпинском районе из-за работ по реализации шумозащитных мероприятий с 3 октября по 2 июня 2025 года перекроют проезд по улице Александра Товпеко в Понтонном от Пикалевской улицы до Подпорожской улицы. Также ограничивается движение по улице Александра Товпеко от Подпорожской улицы до Череповецкой улицы.

В Курортном районе с 3 по 6 октября пройдет реконструкция газопровода, поэтому затруднится проезд по улице Пограничников у пересечения с улицей Володарского в Сестрорецке. А в Московском районе с 3 по 15 октября будут реконструировать канализационную сеть, из-за чего ограничат движение по Черниговской улице от дома 5В до дома 11, с закрытием проезда по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице.

С 3 октября по 19 ноября в Приморском районе планируется строительство дороги. Так, затруднится движение на перекрестке Парашютной улицы и Плесецкой улицы.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ограничения на петербургских дорогах теперь можно отследить в онлайн-режиме.

Фото: pxhere