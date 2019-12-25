Ограничения на петербургских дорогах теперь можно отследить в онлайн-режиме

Так, завершается разработка автоматизированной системы "Проекты организации дорожного движения".

Петербуржцы смогут в онлайн-режиме видеть все временные ограничения для транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Так, завершается разработка автоматизированной системы "Проекты организации дорожного движения", которая позволит в онлайн-формате рассматривать, согласовать и утверждать проекты организации дорожного движения. На специально созданном информационном интернет-портале будут отражаться все действующие и вновь вводимые ограничения.

Разработанная нами система – это, своего рода, цифровой двойник действующего сегодня порядка по согласованию и утверждению проектов организации дорожного движения. Только мы значительно упрощаем существующие сегодня излишние бюрократические процедуры в этом процессе, исключая большой объем бумажной работы. Кроме того, у заявителей появятся возможности оперативного получения исходных данных и требований перед разработкой проекта. Как результат, будут уменьшены сроки оказания услуг по согласованию и утверждению ПОДД, процедура станет прозрачной и понятной, а главное – повысится уровень информирования горожан о всех вводимых в нашем городе временных ограничениях в движении транспорта и пешеходов. Рубен Тертерян, генеральный директор Центра транспортного планирования

В настоящее время система тестируется.

Ранее мы рассказывали о том, что с 30 сентября и со 2 октября в шести районах Петербурга ограничат движение.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)