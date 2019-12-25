Деды Морозы сели за руль петербургских автобусов в рамках акции "Везет в Новый год"

Новогоднюю атмосферу создадут автобусы маршрутов № 2, 3, 22, 24, 27, 76, 93, 100, 154, 181, 200, 210, 300 и 326.

Водители и кондукторы 14 автобусных маршрутов петербургского перевозчика "Пассажиравтотранс" начали работать в образах Дедов Морозов и Снегурочек с 29 декабря. Акция под названием "Везет в Новый год", организованная Комитетом по транспорту, продлится до 11 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новогоднюю атмосферу создадут автобусы маршрутов № 2, 3, 22, 24, 27, 76, 93, 100, 154, 181, 200, 210, 300 и 326. Их окна украшены тематическими указателями с теплыми пожеланиями на новый год.

Каждый желающий сможет принять участие в специальном фотоконкурсе. Для участия необходимо сделать фотографию праздничного автобуса и отправить её до 11 января на электронную почту: meshcheryakova_vs@avtobus.spb.ru. Победителя, чей кадр будет признан лучшим, наградят транспортной картой "Подорожник" номиналом 2026 рублей. Результаты конкурса объявят 14 января.

Ранее мы сообщили о том, что цены на проезд в общественном транспорте в Петербурге могут вырасти на 10% с 1 января.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха