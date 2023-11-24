С 30 сентября и со 2 октября в шести районах Петербурга ограничат движение

Также на некоторых участках закроют проезд.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга автомобилистов предупредили об ограничениях, которые введут с 30 сентября и со 2 октября.

В Адмиралтейском районе с 30 сентября по 13 ноября из-за работ по прокладке электрокабеля затруднится проезд по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, по Загородному проспекту от Подъездного переулка до Звенигородской улицы. А в Василеостровском районе со 2 по 7 октября пройдет реконструкция водопроводных сетей, поэтому перекроют движение по 24-25-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О.

Со 2 по 15 октября в Колпинском районе будут проводиться работы по реконструкции тепловых сетей, из-за чего закрывается проезд по Школьному переулку в Понтонном от Фанерной улицы до тупика. В Московском районе со 2 по 15 октября в связи с ремонтом инженерных сетей затруднится движение около дома 287 по Лиговскому проспекту.

В Пушкинском районе с 30 сентября по 3 октября планируется ремонт моста. Так, вводятся ограничения по Парковой улице в Пушкине от Главной улицы до Фильтровского шоссе. Кроме того, со 2 по 6 октября в Центральном районе перекроют движение по боковому проезду площади Островского у дома 2А.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 29, 30 сентября и 1 октября для петербургских автомобилистов вводятся новые ограничения.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга