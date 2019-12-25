С 29, 30 сентября и 1 октября для петербургских автомобилистов вводятся новые ограничения

Ограничения коснутся восьми районов.

С 29, 30 сентября и 1 октября в Петербурге вводятся дорожные ограничения для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 27 сентября.

В Адмиралтейском районе 30 сентября из-за работ по ремонту дорожного покрытия перекроют проезд по Галерной улице около площади Труда. А в Василеостровском районе 29 сентября в связи с реконструкцией водопроводных сетей затруднится движение по 24-25-м линиям В. О. у пересечения со Средним проспектом В. О., с закрытием проезда по 24-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Малому проспекту В. О. и от Большого проспекта В. О. к Среднему проспекту В. О. Также ограничат движение с 30 сентября по 1 октября по 24-25-м линиям В. О. около пересечения со Средним проспектом В. О., с перекрытием дороги на 25-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Большому проспекту В. О.

В Московском районе с 30 сентября по 2 октября пройдет реконструкция канализационной сети, поэтому закроется движение по Черниговской улице от дома 5B до дома 11. В Колпинском районе будут прокладывать водопроводную сеть с 1 по 2 октября, из-за этого ограничивается проезд по улице Ремизова в Колпино от Тверской улицы до Октябрьской улицы.

Подробнее об ограничениях – в пресс-службе петербургской ГАТИ.

Ранее на Piter.TV: в шести районах Петербурга с 28 сентября ограничат движение.

Фото: Piter.TV