В шести районах Петербурга с 28 сентября ограничат движение

Также проезд запретят.

С 28 сентября движение автомобилистов ограничат в шести районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, в Адмиралтейском районе с 28 сентября по 15 октября из-за прокладки инженерных сетей затруднится проезд по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта. В Василеостровском районе в связи с работами по реконструкции водопроводных сетей на один день ограничивается движение транспорта по 24-25-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О., с закрытием проезда по 24-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Малому проспекту В. О.

В Выборгском районе с 28 сентября по 2 октября будут строить газопровод, поэтому ограничивается проезд по Удельному проспекту около улицы Сергея Марго. Также с 08:00 28 сентября по 08:00 29 сентября из-за ремонта дорожного покрытия закрывается движение по Новолитовской улице от улицы Грибалевой до Диагональной улицы, по Батенинской площади.

В Калининском районе с 28 по 29 сентября планируется реконструкция тепловых сетей, поэтому перекроют движение по улице Академика Константинова у проспекта Науки. С 28 по 29 сентября во Фрунзенском районе по этой же причине ограничивается проезд по улице Фучика около Будапештской улицы.

А в Центральном районе с 28 сентября по 6 октября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд у дома 6А по площади Островского. Кроме того, из-за дорожного ремонта с 28 по 30 сентября закроют движение по съезду на Лиговский проспект с набережной Обводного канала от Воронежской улицы до Ново-Каменного моста. Реконструкция инженерных сетей ограничит проезд по Литейному проспекту от улицы Жуковского до улицы Белинского с 28 по 29 сентября.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 27 сентября движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах.

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