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С 27 сентября движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах
Сегодня, 11:00
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С 27 сентября движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах

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Это связано с дорожными работами.

С 27 сентября временные ограничения для автомобилистов вводятся в Красногвардейском и Приморском районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, в Красногвардейском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 27 сентября по 12 октября затруднится проезд по Большеохтинскому мосту, включая съезды на Синопскую набережную, Тульскую улицу, Малоохтинскую набережную, Комаровский проезд. Также с 27 сентября по 3 октября закрывается движение по съезду с Синопской набережной на переправу. 

Кроме того, в Приморском районе с 27 сентября по 21 сентября 2025 года в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Долгоозерной улице на пересечении с Парашютной улицей. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: участок дороги на Московском проспекте перекроют в ночь с 24 на 25 сентября. 

Фото: pxhere 

Теги: большеохтинский мост, гати петербурга, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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