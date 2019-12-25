С 27 сентября движение ограничат в Красногвардейском и Приморском районах

Это связано с дорожными работами.

С 27 сентября временные ограничения для автомобилистов вводятся в Красногвардейском и Приморском районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, в Красногвардейском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 27 сентября по 12 октября затруднится проезд по Большеохтинскому мосту, включая съезды на Синопскую набережную, Тульскую улицу, Малоохтинскую набережную, Комаровский проезд. Также с 27 сентября по 3 октября закрывается движение по съезду с Синопской набережной на переправу.

Кроме того, в Приморском районе с 27 сентября по 21 сентября 2025 года в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Долгоозерной улице на пересечении с Парашютной улицей.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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