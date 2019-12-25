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Стало известно, какие ограничения ожидают водителей на Большеохтинском мосту
Сегодня, 9:17
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Стало известно, какие ограничения ожидают водителей на Большеохтинском мосту

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Работы на переправе проведут поэтапно с 27 сентября по 12 октября.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга сообщили, как именно ограничится движение по Большеохтинскому мосту во время ремонтных работ. 

Работы на переправе проведут поэтапно с 27 сентября по 12 октября. На прилегающих к ней съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные будут введены непродолжительные закрытия и ограничения движения. 

Напомним, дорожники заменят асфальт. Ранее ремонт планировали начать с 23 августа. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: большеохтинский мост, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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