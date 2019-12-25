Стало известно, какие ограничения ожидают водителей на Большеохтинском мосту

Работы на переправе проведут поэтапно с 27 сентября по 12 октября.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга сообщили, как именно ограничится движение по Большеохтинскому мосту во время ремонтных работ.

Работы на переправе проведут поэтапно с 27 сентября по 12 октября. На прилегающих к ней съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные будут введены непродолжительные закрытия и ограничения движения.

Напомним, дорожники заменят асфальт. Ранее ремонт планировали начать с 23 августа.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"; пресс-служба ГАТИ Петербурга