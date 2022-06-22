Ремонт Большеохтинского моста начнется с 27 сентября

Изначально работы на мосту планировали начать 23 августа.

Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге уйдёт на ремонт с 27 сентября, сообщили в пресс-службе петербургского "Мостотреста".

Ранее масштабную замену асфальта планировали начать с 23 августа. Однако всё отложили почти на месяц в связи с необходимостью переоформления разрешительной документации и доработки схемы организации дорожного движения. Отложенные дорожные работы стартуют в конце следующей рабочей недели и завершатся 12 октября.

Отметим, что с 27 сентября проезд на прилегающих к переправе съездах и набережных усложнится. Также труднее станет проехать по съездам на Синопскую и Малоохтинскую набережные, по Комаровскому проезду и Тульской улице.

Ранее Piter.TV сообщал, что шоссе в Ропшино отремонтировали после жалоб водителей.

Фото: Piter.TV