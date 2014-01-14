Ремонт Большеохтинского моста изменит маршрут трех троллейбусов

Ограничения будут действовать с 1 по 3 октября.

С 27 сентября стартует ремонт проезжей части Большеохтинского моста. На период работ на переправе и прилегающих к ней съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные введут временные ограничения для транспорта.

Помимо этого, по информации комитета по транспорту Петербурга, с 1 по 3 октября вносятся изменения в движение трех троллейбусных маршрутов: №7 "Таллинская улица — Новоладожская улица", №16 "Железнодорожная станция Ручьи — Площадь Бехтерева" и №33 "Проспект Солидарности — Тульская улица". Подробнее об их движении – на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт трассы между Выборгом и Приозерском продолжат весной.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); комитет по транспорту Петербурга