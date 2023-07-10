Ремонт Дворцового моста изменит движение транспорта до середины октября

На Дворцовом мосту начались работы по замене покрытия с тремя этапами.

С 16 сентября в Санкт-Петербурге стартовал ремонт Дворцового моста, сообщили в пресс-службе правительства города. Работы продлятся до 15 октября и пройдут в три этапа с частичным ограничением движения.

На первом этапе, с 16 по 25 сентября, движение ограничено в направлении от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. С 26 сентября по 5 октября перекроют центральные полосы, оставив по две крайние в каждом направлении. С 6 по 15 октября движение ограничат в обратную сторону — от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

Временные изменения затронут маршруты троллейбусов №1, №7 и №11. Троллейбус №10, оснащенный увеличенным автономным ходом, продолжит работу по прежней схеме.

