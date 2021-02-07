  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Дворцовом мосту обновили асфальт на площади свыше 5,8 тыс. "квадратов"
Сегодня, 17:04
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовом мосту обновили асфальт на площади свыше 5,8 тыс. "квадратов"

0 0

Кроме того, устроена битумно-полимерная лента на продольных и поперечных стыках.

В Петербурге досрочно завершен ремонт Дворцового моста. Работы должны были закончиться через полторы недели, рассказали в Смольном 3 октября. 

Обновлено покрытие на площади более 5,8 тыс. "квадратов", в зоне разводных пролетов на площади 120 "квадратов" уложен литой асфальтобетон. Этот тип покрытия используют для соблюдения баланса нагрузок на крылья переправы. Кроме того, устроена битумно-полимерная лента на продольных и поперечных стыках, необходимая для герметизации швов и соединений. Напомним, движение откроют с 4 октября. 

В 2025 году уже отремонтировали Троицкий и Благовещенский мосты. А в ходе ремонта Невского проспекта обновили покрытие Аничкова, Казанского и Зеленого мостов. 

Ранее на Piter.TV: после проведения работ в четырех районах Петербурга открыли движение транспорта. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: дворцовый мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии