На Дворцовом мосту обновили асфальт на площади свыше 5,8 тыс. "квадратов"

В Петербурге досрочно завершен ремонт Дворцового моста. Работы должны были закончиться через полторы недели, рассказали в Смольном 3 октября.

Обновлено покрытие на площади более 5,8 тыс. "квадратов", в зоне разводных пролетов на площади 120 "квадратов" уложен литой асфальтобетон. Этот тип покрытия используют для соблюдения баланса нагрузок на крылья переправы. Кроме того, устроена битумно-полимерная лента на продольных и поперечных стыках, необходимая для герметизации швов и соединений. Напомним, движение откроют с 4 октября.

В 2025 году уже отремонтировали Троицкий и Благовещенский мосты. А в ходе ремонта Невского проспекта обновили покрытие Аничкова, Казанского и Зеленого мостов.

Фото: пресс-служба Смольного