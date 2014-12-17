Троллейбусное движение восстановят по Дворцовому мосту с 4 октября

На переправе завершаются ремонтные работы, которые стартовали 16 сентября.

С 05:00 4 октября откроют движение троллейбусов по Дворцовому мосту в Петербурге. Речь идет о маршрутах №№1, 7, 10 и 11, сообщили в ГУП "Горэлектротранс".

На переправе завершаются ремонтные работы, которые стартовали 16 сентября. С 16 по 25 сентября ограничивали проезд в направлении от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным, с 26 сентября по 5 октября перекрыты центральные полосы. С 6 по 15 октября движение затруднится от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

О точных маршрутах указанных троллейбусов можно узнать в tg-канале предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти продолжается ремонт трассы "Красное Село — Гатчина — Павловск".

Фото: пресс-служба Смольного