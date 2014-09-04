В Ленобласти продолжается ремонт трассы "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы выполняются исключительно в тёмное время суток.

Дорожные службы Ленинградской области продолжают восстановление шестикилометрового участка дороги, выполняя работы исключительно в тёмное время суток, проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Запланированный объём ремонта включает реконструкцию 2 км дороги в текущем году, оставшиеся 4 км будут отремонтированы в будущем сезоне. На сегодняшний день демонтировано старое асфальтированное покрытие.

Далее предстоит осуществить очистку дренажных сооружений и лотков, приведение люков колодцев к необходимому уровню, монтаж двух слоёв свежего асфальтобетона и установка новых дорожных указателей.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo