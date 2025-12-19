  1. Главная
Ремонт изменит режим работы Дворца бракосочетания №1 в Петербурге
Сегодня, 8:31
По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале "Малютка".

С 1 февраля по 31 мая 2027 года Дворец бракосочетания №1 будет работать по измененному графику из-за ремонта. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга. 

По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале "Малютка" на Фурштатской улице, по вторникам, средам и четвергам – до 13:00 в зале "Малютка", после 15:00 – в большом зале. Пятница и суббота остаются без изменений. 

Благодарим за понимание и будем рады провести для вас торжественную регистрацию брака в обновленных интерьерах. 

Пресс-служба комитета по делам ЗАГС 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы в 2025 году чаще всего называли мальчиков Михаилом. 

Фото: петербургский комитет по делам ЗАГС 

