Ремонт изменит режим работы Дворца бракосочетания №1 в Петербурге

С 1 февраля по 31 мая 2027 года Дворец бракосочетания №1 будет работать по измененному графику из-за ремонта. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга.

По понедельникам и воскресеньям все торжественные регистрации пройдут в зале "Малютка" на Фурштатской улице, по вторникам, средам и четвергам – до 13:00 в зале "Малютка", после 15:00 – в большом зале. Пятница и суббота остаются без изменений.

Благодарим за понимание и будем рады провести для вас торжественную регистрацию брака в обновленных интерьерах. Пресс-служба комитета по делам ЗАГС

Фото: петербургский комитет по делам ЗАГС