Фасад Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной отреставрируют

Историческое здание продолжает сохранять свой статус спустя более 60 лет работы ЗАГСа.

В Адмиралтейском районе Петербурга планируется реставрация дворового фасада Дворца бракосочетания №1, расположенного в особняке на Английской набережной, 28. Как сообщает Городская административно-техническая инспекция (ГАТИ), выдан соответствующий ордер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

С 1 ноября 1959 года здесь находится первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания. Историческая резиденция, где когда-то решались судьбы империи, уже более 60 лет дарит петербуржцам самый светлый и личный праздник — начало семейной жизни. Пресс-служба ГАТИ

Особняком почти век владела семья дворян Полянских. В начале XX века здание приобрел великий князь Андрей Владимирович. В 1916 году здесь проходили совещания великих князей по конституционным вопросам. Первый в СССР Дворец бракосочетания был открыт 1 ноября 1959 года.

Работы по сохранению исторического облика здания ведутся на регулярной основе. Этим летом с фасада были демонтированы настенные кондиционеры, установка которых ранее вызвала недовольство горожан. Как отмечают в ГАТИ, все проводимые работы направлены на сохранение архитектурного наследия при обеспечении современного функционирования знакового для петербуржцев учреждения.

Фото: Telegram / ГАТИ