  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге супруги отметили "бриллиантовый юбилей"
Сегодня, 16:02
70
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге супруги отметили "бриллиантовый юбилей"

0 0

В 1964 году 5 ноября в Ленинградском Дворце бракосочетания состоялась свадьба Жанны и Игоря.

Супруги Бурковские отметили "бриллиантовый юбилей" во Дворце бракосочетания №1, сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга 19 ноября. 

Судьбы Игоря и Жанны переплелись весной 1960 года. В тот теплый вечер у моста Лейтенанта Шмидта молодой человек заметил одинокую девушку. Внезапно Игорь свернул к ней и начал разговор. Спустя неделю они встретились вновь, и прогулки продолжились. Петербуржцев, в частности, связали музыкальные пристрастия. 

В 1964 году 5 ноября в Ленинградском Дворце бракосочетания, который находился на набережной Красного флота, состоялась свадьба Жанны и Игоря. А в 1972 году у них родился сын Володя. 

Пока мальчик учился в школе, родители усердно работали. Жанна была инженером в строительных организациях, а Игорю присвоили степень кандидата технических наук. 

Желаем супругам крепкого здоровья, благополучия, а также домашнего тепла и уюта! 

Пресс-служба комитета по делам ЗАГС Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что за лето в Петербурге создано более 27 тыс. новых семей. 

Фото: пресс-служба комитета по делам ЗАГС Петербурга 

Теги: бриллиантовая свадьба, дворец бракосочетания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии