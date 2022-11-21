Во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге супруги отметили "бриллиантовый юбилей"

В 1964 году 5 ноября в Ленинградском Дворце бракосочетания состоялась свадьба Жанны и Игоря.

Супруги Бурковские отметили "бриллиантовый юбилей" во Дворце бракосочетания №1, сообщили в комитете по делам ЗАГС Петербурга 19 ноября.

Судьбы Игоря и Жанны переплелись весной 1960 года. В тот теплый вечер у моста Лейтенанта Шмидта молодой человек заметил одинокую девушку. Внезапно Игорь свернул к ней и начал разговор. Спустя неделю они встретились вновь, и прогулки продолжились. Петербуржцев, в частности, связали музыкальные пристрастия.

В 1964 году 5 ноября в Ленинградском Дворце бракосочетания, который находился на набережной Красного флота, состоялась свадьба Жанны и Игоря. А в 1972 году у них родился сын Володя.

Пока мальчик учился в школе, родители усердно работали. Жанна была инженером в строительных организациях, а Игорю присвоили степень кандидата технических наук.

Желаем супругам крепкого здоровья, благополучия, а также домашнего тепла и уюта! Пресс-служба комитета по делам ЗАГС Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по делам ЗАГС Петербурга