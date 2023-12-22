Петербургские Дворцы бракосочетаний будут работать на два часа дольше

Такой режим работы сохранится вплоть до 30 сентября.

Петербургские Дворцы бракосочетания на Фурштатской улице и Английской набережной перешли на летний режим работы. Последняя церемония заключения брака теперь начинается в 23:00 и заканчивается в 23:20. Такой режим работы сохранится вплоть до 30 сентября, сообщили в Смольном.

Летний свадебный сезон 2023 года стал самым популярным у молодожёнов в Петербурге за последние 5 лет. За три летних месяца прошлого года городские органы ЗАГС зарегистрировали 18 700 браков, что почти на 5% больше, чем годом ранее.

Наиболее востребованным стал Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной в нём за три летних месяца прошло 3149 регистраций. Это порядка 17% от общего числа за лето. Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице отстал всего на 222 пары и зарегистрировал около 16% новых семей.

Недавно в Петербурге заработал чат-бот Комитета по делам ЗАГС. Меню бота включает в себя 5 разделов.

Фото: Комитет по делам ЗАГС