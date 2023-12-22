В Петербурге заработал чат-бот Комитета по делам ЗАГС

Меню бота включает в себя 5 разделов.

В Петербурге запустили новый чат-бот Комитета по делам ЗАГС. Об этом сообщили в Аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Меню бота включает в себя 5 разделов. При переходе в раздел "Информация об услугах" пользователю доступны пункты с разъяснениями о предоставляемых госуслугах. При выборе необходимой услуги можно ознакомиться с порядком её предоставления.

Раздел "Режим работы О/ЗАГС" содержит в себе данные о времени работы дворцов бракосочетания; дворца торжественной регистрации рождения "Малютка"; отдела ведомственного архива и апостиля; отдела регистрации смерти, а также районных отделов ЗАГС.

Найти ближайший ЗАГС в третьем пункте меню чат-бота можно с помощью геопозиции или посредством ручного ввода адреса.

В разделе "Важная информация" бот отображает ту информацию, которая должна быть срочно доведена до граждан.

Раздел "Госпошлина" включает в себя информацию о размере государственных пошлин, соответствующие реквизиты, опцию оплаты пошлины через сервис ФНС.

Ранее в Петербурге начал работать чат-бот "Домовенок СПб". Он ответит на вопросы, касающиеся жилищной сферы.

Фото: unsplash