В Петербурге работает чат-бот "Домовёнок СПб"

Нейросеть ответит на вопросы, касающиеся жилищной сферы.

В Петербурге начал работать чат-бот "Домовенок СПб". Он ответит на вопросы, касающиеся жилищной сферы. "Домовенок СПб" работает в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С помощью бота жители города смогут узнать сведения об управляющей компании, данные о постановке на жилищный учет, о планируемом капитальном ремонте конкретного дома. Кроме того, нейросеть поможет проверить задолженность по оплате взносов за капремонт.

Отметим, что "Домовёнок СПб" поможет найти информацию о государственных программах содействия в улучшении жилищных условий, которые реализуются в городе на Неве.

Ранее мы писали, что петербургским семьям при рождении детей будут вручать подарочный набор.

Фото: Pxhere