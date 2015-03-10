Комплекс казарм Петербургской бригады пограничной стражи в Петербурге признали памятником

Комплекс зданий Петербургской бригады пограничной стражи на улице Красного Курсанта официально получил статус памятника регионального значения. Соответствующее распоряжение опубликовал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
В охранный комплекс вошли семь исторических зданий, построенных в период с 1900 по 1914 год. Среди них — Главный корпус с домовой церковью во имя святителя Николая Чудотворца, три казарменных корпуса, административный корпус, вещевой склад и служебно-хозяйственные корпуса.
В начале XX века для бригады пограничной стражи на этом месте построили казармы. В 1918 году пограничную стражу перевели в Москву. Сейчас большая часть зданий принадлежит Военной инженерно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
Улица Красного Курсанта (бывшая Инженерная) возникла в начале XVIII века. В 1880-х годах территория перешла в ведение Министерства финансов. Отдельный корпус пограничной стражи охранял границы Российской империи. В 1922 году улицу переименовали в связи с размещением Военно-топографического училища
Отдельно комитет сообщил о переносе сроков передачи проекта реставрации комплекса зданий Конюшенного ведомства на конец 2025 года. Реставрационные работы предусматривают восстановление исторических элементов зданий, включая карнизы, крыши, деревянные лестницы и оконные проемы, с учетом их первоначального облика.
