Комплекс казарм Петербургской бригады пограничной стражи в Петербурге признали памятником

Здания начала XX века на улице Красного Курсанта, где размещались подразделения, охранявшие границы Российской империи, получили охранный статус.

Комплекс зданий Петербургской бригады пограничной стражи на улице Красного Курсанта официально получил статус памятника регионального значения. Соответствующее распоряжение опубликовал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В охранный комплекс вошли семь исторических зданий, построенных в период с 1900 по 1914 год. Среди них — Главный корпус с домовой церковью во имя святителя Николая Чудотворца, три казарменных корпуса, административный корпус, вещевой склад и служебно-хозяйственные корпуса.

В начале XX века для бригады пограничной стражи на этом месте построили казармы. В 1918 году пограничную стражу перевели в Москву. Сейчас большая часть зданий принадлежит Военной инженерно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Пресс-служба КГИОП

Улица Красного Курсанта (бывшая Инженерная) возникла в начале XVIII века. В 1880-х годах территория перешла в ведение Министерства финансов. Отдельный корпус пограничной стражи охранял границы Российской империи. В 1922 году улицу переименовали в связи с размещением Военно-топографического училища

Отдельно комитет сообщил о переносе сроков передачи проекта реставрации комплекса зданий Конюшенного ведомства на конец 2025 года. Реставрационные работы предусматривают восстановление исторических элементов зданий, включая карнизы, крыши, деревянные лестницы и оконные проемы, с учетом их первоначального облика.

Фото: Telegram / КГИОП