В Выборге обнаружен старинный кавказский кинжал XIX века
Сегодня, 17:47
Артефакт типа "кама" передан на реставрацию и экспертизу в Выборгский замок для определения исторической ценности.

В Выборге обнаружен редкий исторический артефакт — старинный кавказский кинжал, предположительно относящийся к XIX веку. Как сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, находка была сделана рабочими во время укрепления Северного вала.

По предварительной оценке специалистов, форма оружия соответствует типу "кама" — традиционному кинжалу кавказских горцев. В настоящее время артефакт передан на комплексную реставрацию и экспертизу в Выборгский замок, где специалисты изучат его происхождение и историческую ценность.

Если его ценность подтвердится, находка пополнит коллекцию музея и расскажет нам новую главу из прошлого Выборга.

Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия

Обнаружение кавказского кинжала на территории Выборгского района может свидетельствовать о исторических связях региона с народами Кавказа в XIX веке. После завершения экспертизы будет принято решение о включении артефакта в постоянную экспозицию музея-заповедника "Выборгский замок".

Ранее Piter.TV сообщал, что археологи откопали баню в Приютино, где когда-то парился баснописец Крылов.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

