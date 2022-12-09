В Выборге обнаружен старинный кавказский кинжал XIX века

Артефакт типа "кама" передан на реставрацию и экспертизу в Выборгский замок для определения исторической ценности.

В Выборге обнаружен редкий исторический артефакт — старинный кавказский кинжал, предположительно относящийся к XIX веку. Как сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, находка была сделана рабочими во время укрепления Северного вала.

По предварительной оценке специалистов, форма оружия соответствует типу "кама" — традиционному кинжалу кавказских горцев. В настоящее время артефакт передан на комплексную реставрацию и экспертизу в Выборгский замок, где специалисты изучат его происхождение и историческую ценность.

Если его ценность подтвердится, находка пополнит коллекцию музея и расскажет нам новую главу из прошлого Выборга. Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия

Обнаружение кавказского кинжала на территории Выборгского района может свидетельствовать о исторических связях региона с народами Кавказа в XIX веке. После завершения экспертизы будет принято решение о включении артефакта в постоянную экспозицию музея-заповедника "Выборгский замок".

