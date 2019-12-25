Археологи откопали баню в Приютино, где когда-то парился баснописец Крылов

Находка стала частью комплексного проекта реставрации усадьбы, инициированного губернатором Ленобласти.

В ходе археологических работ на территории усадьбы Приютино во Всеволожске обнаружен фундамент старинной бани, связанной с пребыванием в усадьбе знаменитого баснописца Ивана Крылова. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По поручению губернатора Ленинградской области в 2025 году мы приступили к разработке комплексного проекта реставрации усадьбы Приютино. Принято решение концептуально опираться на ранее предложенные проектные решения, дополняя их проведением комплексных научных изысканий. Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия

Обнаружение фундамента исторической бани стало важным этапом в подготовке к реставрационным работам. Усадьба Приютино, известная как одна из немногих сохранившихся до наших дней усадеб пушкинской поры, тесно связана с именем Ивана Крылова, который неоднократно бывал здесь в гостях у владельцев усадьбы — семьи Олениных.

Комплексный проект реставрации предусматривает не только восстановление архитектурного облика усадьбы, но и воссоздание исторического ландшафта, что позволит вернуть Приютину его первоначальный вид и культурное значение. Работы ведутся под контролем комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Фото: Telegram / Цой пишет