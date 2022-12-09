Уникальный колесцовый замок от пистолета XVII века нашли в Выборге

Артефакт возрастом около 400 лет, обнаруженный на Северном валу.

Строители в Выборге обнаружили редкую археологическую находку — колесцовый замок от пистолета XVII века. Артефакту около 400 лет, и он представляет собой передовую оружейную технологию своего времени. Замок был найден на Северном валу и уже передан реставраторам Выборгского замка для детального изучения.

Как отметил вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия – председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, специалисты проведут очистку артефакта, определят тип оружия и уточнят его возраст.

Это поможет ещё лучше понять военное прошлое Выборга. Владимир Цой, вице-губернатор Ленинградской области

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Колесцовые замки в XVII веке ценились за надежность и использовались в дорогом, часто офицерском, огнестрельном оружии. Находка свидетельствует о высоком статусе владельца оружия и, возможно, связана с одним из военных конфликтов или гарнизонной службой в крепости. Это уже не первая археологическая находка в Выборге, где ведутся активные работы по благоустройству и реставрации в рамках подготовки к юбилею города.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге обнаружен старинный кавказский кинжал XIX века.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти