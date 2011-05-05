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В Ленобласти повышают привлекательность программы "Серебряное ожерелье"
Сегодня, 13:59
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В Ленобласти повышают привлекательность программы "Серебряное ожерелье"

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Проект направлен на перераспределение туристического потока из крупных мегаполисов в соседние регионы.

В Ленинградской области приступили к воплощению мастер-плана макрорегиона в рамках программы "Серебряное ожерелье". Регион планирует нарастить приток туристов, реализуя общий проект с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что смысл программы "Серебряное ожерелье" заключается в перераспределении туристического потока из крупных мегаполисов в соседние регионы. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, 47-ой регион обладает большим количеством интересных точек притяжения для путешественников. 

Благодаря "Серебряному ожерелью" появилась возможность перераспределять большие туристические потоки из крупных городов в соседние регионы, в том числе, в Ленинградскую область. У нас путешественники могут увидеть не только крепости, храмы, дворцы и усадьбы, но также знаменитые православные обители, первую ГЭС, современную АЭС и другие культурные, исторические и промышленные объекты.

Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия

Ранее мы сообщили о том, что вакцинацию от гриппа прошло 55% населения Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: владимир цой, ленинградская область, серебряное ожерелье, туризм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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