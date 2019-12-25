Вакцинацию от гриппа прошло 55% населения Ленобласти

Прививку поставили 1 млн 20 тыс. жителей региона.

За 2022 год от гриппа привились 1 млн 20 тыс жителей Ленинградской области, что составляет 55% от общего населения региона. Об сообщает "Интерфакс", ссылаясь на и.о. главы областного Комздрава Александра Жаркова.

Руководитель отметил, что до наступления 2023-его планируется привить 60% населения, то есть, 1 млн 140 тыс. человек. Кроме того, региону удалось добиться практически 100%-ой вакцинации медработников, сотрудников образовательной сферы и учреждений соцзащиты. Вакцинация детей от гриппа в Ленобласти составляет 62%, добавил Жарков.

В общей сложности в регионе расположены 379 пунктов вакцинации, где можно привиться препаратами "Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "Гриппол плюс". Те, кто живёт в отдаленных районах, могут воспользоваться помощью выездных бригад по вакцинации.

Ранее мы сообщили о том, что около 3 млн человек в Петербурге прошли диспансеризацию за год.

Фото: Piter.TV