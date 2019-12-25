Около 3 млн человек в Петербурге прошли диспансеризацию за год

Для переболевших коронавирусом граждан существует возможность углубленной диспансеризации.

За 2022 год диспансеризацию в Северной столице прошли около 3 млн человек. У 150 тыс. граждан диагностировали гипертоническую и ишемическую болезни сердца, а ещё у 2,5 тыс. – злокачественные новообразования. Об этом сообщает Комздрав Петербурга.

Медики подчеркивают, что граждане в возрасте от 18 до 39 лет должны проверить своё здоровье раз в 3 года, а те, кто старше 40-ка лет – раз в год. Это поможет своевременно распознать недуг. Например, обычная флюорография может выявить ведущее онкологическое заболевание – рак легких.

Как отметила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, переболевшие COVID-19 имеют право на углубленную диспансеризацию, которая также проводится в два этапа. Она проводится спустя 2 месяца после заболевания.

Чтобы записаться на диспансеризацию, можно воспользоваться порталами

"Госуслуги" и "Здоровье петербуржца", дело обратиться в поликлинику.

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Фото: Piter.TV