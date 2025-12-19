Исторический изолятор Кресты готовят к новой жизни с охранным статусом

Как меняется комплекс Кресты в Петербурге.

Прошел почти год с момента продажи бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, и за это время объект прошел ключевой этап юридической и культурной подготовки к будущей реконструкции. Об этом пишет КП-Петербург.

Легендарный комплекс "Кресты", расположенный на Арсенальной набережной, был продан 21 февраля 2025 года за 1,136 миллиарда рублей. Покупателем стала группа компаний "КВС", которая заявила о намерении преобразовать бывший следственный изолятор в общественное пространство с гостиницей, музеями и объектами общественного питания.

В течение почти всего года после сделки работы на территории комплекса не носили публичного характера. Основное внимание было сосредоточено на проведении государственной историко-культурной экспертизы. Без завершения этой процедуры любые строительные или реставрационные работы на объекте были невозможны.

Четвертого декабря прошлого года на заседании Совета по сохранению культурного наследия было объявлено о завершении экспертизы. По ее итогам большинство зданий комплекса получили постоянный охранный статус. Объектами культурного наследия федерального значения признаны оба тюремных корпуса крестовой формы, церковь Святого Александра Невского, административные здания, корпуса для надзирателей, баня и ряд хозяйственных построек.

Присвоенный статус исключает возможность сноса исторических зданий и возведения на их месте новых объектов. Также он предусматривает обязательное сохранение архитектурного облика построек конца XIX века, возведенных по проекту архитектора Антония Томишко в 1892 году.

Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"