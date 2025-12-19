Петербуржцы в 2025 году чаще всего называли мальчиков Михаилом

Комитет ЗАГС Петербурга опубликовал список самых популярных детских имен года.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга обнародовал статистику самых частых имён, которые жители города выбирали для новорождённых в 2025 году. Данные приводит телеканал "Санкт-Петербург".

В список наиболее популярных имён для мальчиков вошли Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк. Все перечисленные имена имеют давнюю историю использования. Для новорождённых девочек самыми частыми вариантами стали Анна, София, Мария, Василиса и Ева. Эти имена также относятся к категории традиционных.

Помимо распространённых имён, часть родителей отдала предпочтение редким и необычным вариантам. Среди мальчиков встречались имена Даромир, Юлий и Белояр. Среди девочек были зарегистрированы имена Женевьева, Феофания и Дорофея. Выбор таких имён позволяет подчеркнуть индивидуальность ребёнка. Статистика была собрана по итогам обработки данных о рождении за полный 2025 год. Официальные данные опубликованы пресс-службой городского комитета ЗАГС.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудник Госавтоинспекции помог петербурженке добраться до роддома, минуя пробки.

Фото: Pxhere