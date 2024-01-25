В Петербурге до конца агротехнического периода отремонтируют свыше 2,5 тыс. объектов

Всего в 2025 году производители получили свыше 4 тыс. ордеров ГАТИ.

В Петербурге до конца агротехнического периода должны отремонтировать более 2,5 тыс. объектов. Об этом сообщили 8 октября в Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что речь идет о времени, когда погодные условия позволяют проводить земляные и другие виды работ. Всего в 2025 году производители получили свыше 4 тыс. ордеров ГАТИ, ремонт 74% из них завершится до конца агротехнического периода.

Так, выдано 60 ордеров для работ по программе "Формирование комфортной городской среды", 260 – на благоустройство дворов, 80 – на ремонт дорог и мостов, 30 – на реставрацию памятников, 550 – на модернизацию инженерных сетей и 40 – на обновление освещения.

Фото: Piter.TV