Благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте

В Петербурге благодаря камерам Государственной административно-технической инспекции установлена группа вандалов, разрисовавшая главное здание Российской национальной библиотеки на Невском проспекте. Специалисты отсмотрели сотни часов записей.

Преступление было совершено в ночь на 27 сентября, злоумышленники нанесли надпись на объект культурного наследия федерального значения. Им грозит наказание 3-5 лет тюрьмы или штраф до 3-5 млн рублей.

ГАТИ попросила ГМЦ сохранить видеозаписи и направила все данные в полицию для рассмотрения возможности формирования уголовного дела. При повреждении памятников полиция вправе возбуждать дела и без заявления правообладателя здания. Пресс-служба ГАТИ

