  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте
Сегодня, 10:27
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте

0 0

Им грозит наказание 3-5 лет тюрьмы или штраф до 3-5 млн рублей.

В Петербурге благодаря камерам Государственной административно-технической инспекции установлена группа вандалов, разрисовавшая главное здание Российской национальной библиотеки на Невском проспекте. Специалисты отсмотрели сотни часов записей. 

Преступление было совершено в ночь на 27 сентября, злоумышленники нанесли надпись на объект культурного наследия федерального значения. Им грозит наказание 3-5 лет тюрьмы или штраф до 3-5 млн рублей. 

ГАТИ попросила ГМЦ сохранить видеозаписи и направила все данные в полицию для рассмотрения возможности формирования уголовного дела. При повреждении памятников полиция вправе возбуждать дела и без заявления правообладателя здания. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга задержали за компрометирующие надписи на Воскресенской набережной. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, рнб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии