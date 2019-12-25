  1. Главная
После проведения работ в четырех районах Петербурга открыли движение транспорта
Сегодня, 15:58
С действующими ограничениями получится ознакомиться на сайте ГАТИ.

В четырех районах Петербурга восстановили движение транспорта после проведения работ. Об этом сообщили 3 октября в Государственной административно-технической инспекции. 

В частности, автомобилисты могут теперь передвигаться в Кировском районе от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова, в Московском районе – от улицы Костюшко до 7-го Предпортового проезда, а также от Благодатной улицы до Рощинской улицы. Движение открыто и в Петродворцовом районе на перекрестке Центральной улицы и улицы Авроры, от Загородного проспекта до улицы Марата и от Лермонтовского проспекта до площади Тургенева. 

Ранее мы рассказывали о том, что троллейбусное движение восстановят по Дворцовому мосту с 4 октября. 

Фото: Piter.TV 

