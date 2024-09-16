Стихийную парковку на 1-й Советской превратят в городской сквер

После ликвидации незаконных ларьков освободившееся место заняли автомобили.

В Петербурге на 1-й Советской улице вместо стихийной стоянки появится городской сквер. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), ранее Комитет по контролю за имуществом убрал с этого участка незаконные торговые павильоны. Однако освободившееся место тут же заняли недобросовестные водители — там образовалась стихийная парковка.

Местные жители выступили с инициативой благоустройства территории, и участок включили в перечень зелёных насаждений общего пользования. Сейчас пространство преображается: рабочие укладывают рулонный газон, разбивают цветники и высаживают многолетние растения. ГАТИ опубликовала фотоотчёт о ходе работ.

Ранее Piter.TV сообщал, что после лекций ГАТИ петербургские МО стали в три раза чаще обращать внимание на незаконную парковку во дворах.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга