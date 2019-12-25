Ремонт Волхонского шоссе и Автомобильной улицы завершен в Петербурге

Суммарная длина двух дорожных участков на юге Петербурга которых превышает 3 км.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга проинформировал о завершении ремонта двух дорожных участков на юге Петербурга, суммарная длина которых превышает 3 км.

В ходе работ было обустроено около 40 тысяч квадратных метров новых асфальтированных дорог. Один из отреставрированных отрезков представляет собой двухкилометровую полосу Волхонского шоссе, простирающегося от улицы Нижняя Колония до Красносельского шоссе в Петродворцовом районе. Здесь обновлено покрытие площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Также проведена замена дорожного полотна на одном километре автомобильной дороги на территории Пушкинского района. Этот объект потребовал укладки более 12 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, восстановления пешеходных зон и нанесения новой дорожной разметки.

