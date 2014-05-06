На Невском проспекте начался 7 этап дорожных работ

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

На главной магистрали города — Невском проспекте — стартовал седьмой этап ремонтных работ. Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, полностью перекрыто движение транспорта на участке от Литейного проспекта до площади Восстания.

"Движение сохранится по площади Восстания без поворота на Невский проспект, а также будет открыто на перекрестке Невского проспекта с Литейным проспектом. Просим учитывать информацию при планировании поездок!" КРТИ Санкт-Петербурга

Ограничения продлятся до 27 августа включительно. Уже 28 августа Невский проспект будет полностью открыт для транспорта.

Губернатор Александр Беглов лично контролирует ход работ на главной городской магистрали. Как ранее отмечал глава города, перед рабочими поставлена задача привести в порядок центральную магистраль в сжатые сроки с максимальным качеством.

На объекте ежедневно задействовано 145 единиц техники и 275 специалистов. Работы ведутся в круглосуточном режиме для обеспечения минимальных сроков ограничения движения.

