Для строительства моста через Неву на ШМСД назначили подрядчика
Сегодня, 13:03
Следующий этап масштабного проекта начнётся уже в следующем году.

Два крыла Большого Смоленского моста уже установлены. Запуск подвижных пролетов намечен до старта следующей навигации, подтвердили в Смольном.

Городские власти выразили благодарность специалистам-строителям и инженерам-проектировщикам. Кроме того, объявлено, что в 2026 году начнется сооружение второго разводного моста, являющегося вторым этапом строительства скоростной широтной магистрали (ШМСД).

Следующий этап масштабного проекта начнётся уже в следующем году. Петербург последовательно реализует поставленную главой государства задачу укрепления транспортной инфраструктуры. 

Ранее мы сообщили о том, что Фонарный мост отремонтирован в Адмиралтейском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

