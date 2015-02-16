Для строительства моста через Неву на ШМСД назначили подрядчика

Следующий этап масштабного проекта начнётся уже в следующем году.

Два крыла Большого Смоленского моста уже установлены. Запуск подвижных пролетов намечен до старта следующей навигации, подтвердили в Смольном.

Городские власти выразили благодарность специалистам-строителям и инженерам-проектировщикам. Кроме того, объявлено, что в 2026 году начнется сооружение второго разводного моста, являющегося вторым этапом строительства скоростной широтной магистрали (ШМСД).

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга