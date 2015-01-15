Фонарный мост отремонтирован в Адмиралтейском районе Петербурга

На переправе модернизированы своды, устои, карнизы и фасады.

В Адмиралтейском районе Петербурга завершен ремонт Фонарного моста. Об этом рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На переправе модернизированы своды, устои, карнизы и фасады. Кроме того, очищены и покрашены опоры освещения и фонари. Обновлено и чугунное ограждение: его избавили от старой краски и ржавчины. Восстановлены и гранитные части, заменено дорожное покрытие проезжей части и тротуаров. Оборудованы четыре пандуса для маломобильных граждан.

Ранее на Piter.TV: в Кировском районе отремонтировали проспект Стачек. Обновлено покрытие на 77 тыс. "квадратов" проезжей части и тротуаров.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга