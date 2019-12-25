В Кировском районе отремонтировали проспект Стачек

Обновлено покрытие на 77 тыс. "квадратов" проезжей части и тротуаров.

В Кировском районе Петербурга завершен ремонт проспекта Стачек. Работы прошли в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на участках общей протяженностью 2,3 километра, рассказали в Смольном 14 ноября.

Обновлено покрытие на 77 тыс. "квадратов" проезжей части и тротуаров. Заменены люки колодцев, нанесена разметка термопластиком. В межрельсовом пространстве трамвайных путей на Кронштадтской площади уложили литой асфальт.

В 2023 году был проведен ремонт проспекта на участках от площади Стачек до Комсомольской площади и от Ново-Автовского путепровода до Ленинского проспекта. В том же году отремонтировали покрытие на Ново-Автовском путепроводе.

Фото: пресс-служба Смольного